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Общество

В РАН предложили новую схему найма мигрантов для малого и среднего бизнеса

«Ведомости»: социологи РАН призвали упростить некрупному бизнесу наем мигрантов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия в обозримом будущем не сможет совсем отказаться от трудовых мигрантов, считают эксперты Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы исследования «Анализ патентной системы трудоустройства иностранных граждан и выводы для проектирования новых механизмов допуска» констатируют, что нехватку кадров в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и логистике не получится устранить за счет найма россиян (по крайней мере, в ближайшей перспективе).

В связи с этим социологи представили предложения по оптимизации найма иностранных работников, включая создание двухконтурной модели их привлечения.

Первый контур — это организованный набор иностранных работников на крупные проекты на долгий срок, с гарантированным изначальным прикреплением к работодателю и контролем перемещений.

Второй контур — более гибкий, предназначенный для малого и среднего бизнеса. В этом случае социологи предлагают ограничить стоимость привлечения трудовых мигрантов, в пилотном режиме ввести межрегиональный патент для экономически связанных субъектов и временные межрегиональные разрешения для сезонных работ. Кроме того, они считают необходимым упростить иностранным сотрудникам смену работодателя и вида деятельности без полного переоформления.

Ученые также указывают на необходимость создания системы мониторинга миграционных потребностей, которая позволит оперативно увеличивать квоты, поскольку система патентов и организованный набор не дают быстро адаптироваться к сезонным пикам спроса. Кроме того, предлагается пересмотреть политику региональных запретов на работу мигрантов в определенных отраслях, поскольку она приводит к росту «серой» занятости.

С 2027 года во всех регионах РФ, кроме столичного, организованный набор мигрантов заменит патентную систему и станет единственным способом привлечения сотрудников из-за рубежа.

Ранее Путин ужесточил требования к трудовым мигрантам.

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