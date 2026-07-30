В правительстве РФ ответили на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Россия будет вправе требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД). Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает «Интерфакс».

Так министр прокомментировал заявления армянского премьера Никола Пашиняна о железнодорожной концессии. По словам Решетникова, ЮКЖД — это «не бесплатный актив российской компании», а предприятие, в которое с 2008 года проинвестировано более 30 млрд рублей.

По его словам, в случае нанесения ущерба российскому инвестору у Москвы будут основания требовать возмещения, а постановка вопроса о том, что Россия еще и должна что-то доплачивать Армении, безосновательна.

Решетников расценил заявления Пашиняна как повод напомнить о выгодах, получаемых Арменией от участия в ЕАЭС и торговли с Россией. По его словам, за десятилетие армянский экспорт в страны союза вырос более чем в 13 раз — с $240 млн до $3,2 млрд.

«Интеграция в союз защищает армянских производителей, тогда как выход на альтернативные рынки требует долгой перестройки производственных цепочек и несет высокие коммерческие риски», — пояснил министр.

При этом, подчеркнул Решетников, потеря армянских товаров не станет существенной для других стран ЕАЭС: например, их доля в товарообороте с Россией не дотягивает даже до 1%, а по другим странам объединения показатель еще ниже.

Сегодня Пашинян заявил, что Армения должна иметь возможность использовать свои железные дороги так, как считает целесообразным, и не исключил, что вопрос может дойти до арбитража. В ответ на это глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания намерена исполнять обязательства по концессии, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения.

Ранее Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным вопрос концессии железных дорог.