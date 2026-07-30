Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным вопрос концессии железных дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но рассчитывает разрешить этот вопрос по-дружески. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что по вопросу железных дорог позиция Еревана остается прежней: это собственность Армении и страна должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как считает целесообразным. По его словам, альтернативы в данном случае не существует.

Пашинян добавил, что Ереван хочет решить этот вопрос с Москвой «в дружественной атмосфере». Он не исключил, что Армения в какой-то ситуации будет вынуждена принимать «решения де-юре», но не пояснил что имел ввиду.

«Если возникнет несогласие, пойдем обсудим в арбитраже», — сказал премьер.

Пашинян также допустил возможность обсуждения судьбы российского концессионного управления железными дорогами республики с делегацией Казахстана.

Ранее Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным.