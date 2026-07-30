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Российским авиакомпаниям помогут купить самолеты МС-21 за счет бюджета

Мишустин: авиакомпаниям РФ предоставят льготные кредиты на закупку МС-21
Telegram-канал ПАО «ОАК»

Российские пассажирские авиакомпании смогут получить кредиты на льготных условиях для пополнение своего летного состава отечественными самолетами МС-21. О запуске этой программы кредитования сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояния до 6 тыс. км. Сейчас разрабатывается новая его версия с большей дальностью полета. Кроме того, создана укороченная версия на 140 мест.

«Продолжим и дальше делать все необходимое, чтобы полеты во всех уголках страны становились доступнее для граждан», — заверил глава кабмина.

По его словам, до конца нынешнего года власти выделят свыше 550 млн рублей на «приоритетные мероприятия в сфере гражданской авиации». Большая часть этой суммы пойдет на развитие государственных информационных систем Росавиации и расширение системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники (ФГИС «Авиасерт»), которое позволит ускорить все процедуры при строительстве новых воздушных судов.

По его словам, в рамках поддержки авиационной отрасли в программу льготного лизинга включаются 72 универсальных вертолета Ми-8 на общую сумму почти 50 млрд рублей. Первые машины поставят российским авиакомпаниям уже в текущем году.

Ранее Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing.

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