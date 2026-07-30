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Бизнес

Ростовский депутат призвал вернуть возможность заправлять канистры на АЗС

Ростовский депутат Батажев попросил разрешить покупку топлива канистрами
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев попросил вернуть владельцам садовой техники в регионе возможность заливать бензин на АЗС в канистры. Об этом он заявил на заседании регионального парламента, видеотрансляция которого доступна на сайте Заксобрания.

Парламентарий обратил внимание, что у многих жителей есть бензопилы, косилки и генераторы, но они не могут приобрести топливо из-за действующих ограничений. Особенно сложная ситуация, по его словам, складывается у тех, кто не владеет личным автотранспортом.

«Огромное количество граждан имеют средства малой механизации — бензопилы, косилки, генераторы. У них нет возможности заправлять сегодня бензин в канистры. Многие не имеют транспортных средств. В данном зале, есть, наверное, чиновники, которые могут дать команду или обратиться с просьбой к тем, кто поставляет горючее», — отметил Батажев.

На проблему, связанную с невозможностью заливать топливо на АЗС в канистры, уже жаловался директор «АзовЗерноТранс» по внешнеэкономической деятельности Алексей Величко: по его словам, бульдозеры и другая гусеничная техника не имеют права выезжать на дороги общего пользования, поэтому их стало практически нереально заправить.

В Ростовской области действуют ограничения на продажу топлива — не более 30 литров на одну легковушку. Местные власти объяснили ограничения необходимостью предотвратить массовый перекуп и обеспечить топливом экстренные службы и сельхозпроизводителей в период уборки урожая.

Ранее жителя Краснодара задержали за вывоз 1,6 тонны бензина для перепродажи.

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