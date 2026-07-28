Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружений и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили РИА Новости в МИД РФ.

«Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев», — отметили в министерстве.

Накануне российские военные наносили удары по портам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как сообщили в министерстве обороны РФ, в порту Одессы атакам подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В морской гавани Николаева оказался поврежден сухогруз, транспортировавший товары военного назначения. На территории порта Черноморска зафиксировали прилет по резервуарам с ГСМ.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника. Тогда ВСУ не смогут получать оружие, горюче-смазочные материалы и валютную выручку через порты Измаила до Николаева, отметил эксперт. По словам Дандыкина, пока ВС России бьют по судам и портам ракетами и дронами. Однако можно привлечь силы Черноморского флота, чтобы наносить и торпедные удары, считает он.

Ранее в Британии оценили массированные удары ВС РФ по территории Украины.