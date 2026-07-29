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Армия

ВС России вновь нанесли удары по портам и морским судам Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 29 июля нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным для снабжения украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В результате в Николаевском морском торговом порту (порт «Николаев») российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии.

Под удары российских БПЛА вечером 28 июля попали два морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск», оба были поражены.

Накануне оборонное ведомство РФ также сообщило, что российские военные атаковали морские суда, осуществлявшие доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, беспилотники поразили судно типа «балкер» в северо-западной акватории Черного моря. Это специализированное судно для перевозки сыпучих и кусковых грузов без тары, то есть насыпью или навалом. Кроме того, в порту Николаев под удар попал килектор — вспомогательное судно, предназначенное для подводных и надводных грузовых работ.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР.

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