Украинские аграрии призвали премьера спасти отрасль

Всеукраинский аграрный совет (ВАС), представляющий интересы более 1,4 тысячи агропредприятий Украины, призвал премьер-министра страны Сергея Корецкого принять антикризисные меры из-за прекращения работы черноморских портов. Обращение опубликовано на сайте ВАС.

Отмечается, что сочетание проблем морской логистики, поврежденной портовой инфраструктуры и роста стоимости ресурсов создает угрозу банкротств среди аграриев. В ВАС отметили, что при остановке портов экспортные возможности могут сократиться до 1,7 млн тонн в месяц, что приведет к избытку продукции на внутреннем рынке — от 27 до 32 млн тонн. По словам аграриев, закупочные цены уже начали стремительно падать, в отдельных случаях опускаясь ниже себестоимости.

В ВАС предупредили о риске разрыва производственного цикла в ключевом секторе экономики и потребовали личной встречи с премьером.

«Ситуация требует немедленных решений», — говорится в обращении.

Российские военные продолжают наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. 27 июля в Одессе атакам подверглись объекты перевалки и хранения горюче-смазочных материалов, в Николаеве поврежден сухогруз с военным грузом, в Черноморске — резервуары с топливом. В Минобороны РФ отметили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Ранее военный эксперт назвал цель ударов ВС РФ по украинским портам.