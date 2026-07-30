Стоимость золота пробила отметку $4150

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex превысила отметку $4150 за тройскую унцию впервые с 22 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов платформы Comex.

По состоянию на 4:06 мск цена драгоценного металла выросла на 2,79%, достигнув $4151,5 за тройскую унцию. Позже рост несколько замедлился. К 4:35 мск августовский фьючерс торговался на уровне $4146 за тройскую унцию, что на 2,66% выше уровня предыдущего закрытия.

До этого гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко прогнозировала, что первые с марта цены на золото обрушились с максимальных значений до $4,250 за тройскую унцию. Эта тенденция в ближайшее время может сохраниться — вероятен сценарий падения стоимости драгметалла до $4 тыс. за унцию.

Аналитики Moneymatika в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что во второй половине года золото может вернуться в диапазон 12 500–13 500 рублей за грамм, несмотря на весеннее падение от пиковых значений. Среди долгосрочных факторов поддержки золота они назвали дедолларизацию, закупки золота центробанками и обесценивание валют. Поэтому текущую просадку они рассматривают не как слом тренда, а как возможное окно для поэтапного входа в актив.

Ранее сообщалось о планах Минфина купить валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей.