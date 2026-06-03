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Бизнес

Минфин купит валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей

Минфин с 5 июня по 6 июля направит на покупку валюты и золота 208,2 млрд рублей
Мария Девахина/РИА Новости

Минфин России в период с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу более чем на 200 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства в «Макс».

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 208,2 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 9,9 млрд руб.», — уточнили в Минфине.

Кроме того, в министерстве спрогнозировали, что дополнительный объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне 2026 года достигнет 220,2 млрд рублей.

В конце марта ведомство объявило о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, а 23 апреля Минфин анонсировал их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее глава Минфина анонсировал корректировку параметров бюджета.

 
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