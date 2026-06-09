Аналитики спрогнозировали рост цен на золото

Золото во второй половине года может вернуться в диапазон 12 500–13 500 рублей за грамм, несмотря на весеннее падение от пиковых значений. Такой прогноз «Газете.Ru» дали аналитики Moneymatika.

«После февральского пика в 13 500 рублей за грамм цена золота весной опускалась до 10 060 рублей. В рублях металл подешевел от максимумов примерно на 25%, хотя обычно золото считается защитным активом в периоды кризисов. Эта ситуация объясняется сочетанием сразу нескольких факторов. Обострение на Ближнем Востоке привело к росту нефтяных цен, усилению инфляционных ожиданий и сигналам ФРС о сохранении жестких ставок. В результате укрепился доллар, а золото потеряло часть привлекательности, поскольку не приносит процентного дохода», — отметили аналитики.

По их словам, дополнительное давление на рынок оказали логистические проблемы — из-за блокировки Ормузского пролива и сбоев авиасообщения пострадал Дубай, один из ключевых мировых хабов торговли золотом. Участники рынка не могли вывозить металл и распродавали запасы на месте, из-за чего дисконт физического золота в ОАЭ к эталону LBMA доходил до $30 за унцию.

Сейчас рынок оказался в точке развилки, считают аналитики.

«Если ближневосточный конфликт перейдет в переговорную стадию и нефтяная премия начнет снижаться, рынок быстро вернется к ожиданиям смягчения политики ФРС. В этом случае золото уже во второй половине года способно вернуться в диапазон 12 500–13 500 рублей за грамм», — отметили аналитики.

Среди долгосрочных факторов поддержки золота они назвали дедолларизацию, закупки золота центробанками и обесценивание валют. Поэтому текущую просадку они рассматривают не как слом тренда, а как возможное окно для поэтапного входа в актив.

Ранее сообщалось, что россиянка заказывала золото через маркетплейс и меняла на бижутерию.