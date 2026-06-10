В России спрогнозировали дальнейшее обрушение цен на золото

Аналитик Проценко: золото может упасть в цене до $4 тыс. за унцию

Впервые с марта цены на золото обрушились с максимальных значений до $4,250 за тройскую унцию. Эта тенденция в ближайшее время может сохраниться – вероятен сценарий падения стоимости драгметалла до $4 тыс. за унцию. Такой прогноз в беседе с RT озвучила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Резкое падение цен она объяснила в первую очередь тем снижением геополитической напряжённости и прогнозами о повышении ставки ФРС в США. Кроме того, важную роль сыграла ситуация с блокировкой Ормузского пролива, лишившей страны Персидского залива нефтяного экспорта, который является основным источником извлечения прибыли в валюте, отметила аналитик. Она пояснила, что альтернативой в этой ситуации для них стало золото, с помощью которого они начали финансировать бюджеты.

«Только за март страны региона продали около 68 т золота, Турция — ещё 58 т для оплаты импорта энергоносителей, ― подчеркнула Проценко. ― Вполне очевидно, это давит на цену даже сейчас, когда фундаментально золото должно было бы расти на фоне военных действий США и Ирана».

Дальнейшая блокировка Ормузского пролива продолжит давить на рынок, инициируя финансовый стресс в государствах. При этом условии золото, которое по-прежнему продолжает активно распродаваться крупными государственными держателями, может упасть в цене и до $4 тыс., заключила аналитик.

Напомним, сегодня стало известно о снижении стоимости фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex с $5597 до $4250 за тройскую унцию впервые с 23 марта.

Аналитики Moneymatika в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что во второй половине года золото может вернуться в диапазон 12 500–13 500 рублей за грамм, несмотря на весеннее падение от пиковых значений. Среди долгосрочных факторов поддержки золота они назвали дедолларизацию, закупки золота центробанками и обесценивание валют. Поэтому текущую просадку они рассматривают не как слом тренда, а как возможное окно для поэтапного входа в актив.

Ранее сообщалось о планах Минфина купить валюту и золото на 208,2 миллиарда рублей.