Росстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой

Самая высокая средняя заработная плата в России отмечена в отрасли трубопроводного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в мае средняя заработная плата в данной сфере составила 295 978 рублей. Месяцем ранее средние выплаты в отрасли трубопроводного транспорта составили 200 391 рубль.

До этого исследование, проведенное HR-tech-компанией Skillaz и hh.ru, показало, что средняя оценка уровня счастья на рынке труда составляет 4 из 10 баллов.

Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла), обогнав Москву (4,3 балла). В Южном и Северо-Кавказском ФО средний балл — 4,5. Самые низкие показатели — в Самарской и Свердловской областях (по 3,3 балла).

Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) — в HR и управлении персоналом (33%). При этом 28% HR-специалистов оценили свой уровень счастья на 8–10 баллов.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.