Цена на золото опустилась ниже $4 тыс. за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тыс. впервые с 20 июля

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опустилась ниже отметки в $4 тыс. за тройскую унцию впервые с 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 17:00 мск, стоимость золота снижалась на 0,98%, до $3999,1 за тройскую унцию. К 17:13 мск стоимость фьючерса ускорила снижение и находилась на уровне $3993,8 за тройскую унцию (-1,11%).

В начале года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию.

В конце января биржевые цены на серебро рухнули после достижения рекордных максимумов, а стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $5 тыс. Таким образом, после рекордного роста золото подешевело на 7,09% — до $4975.

Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.