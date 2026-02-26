Раскрыта наиболее выгодная стратегия инвестирования в драгметаллы

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в беседе с РИАМО.

По его словам, в последнее время инвесторы активно вкладывали капитал в золото на фоне роста геополитической напряженности и ожидания смягчения политики со стороны ФРС и, как следствие, сомнений в надежности долларовой системы. При этом никаких особых изменений в добыче, промышленном потреблении или структуре резервов не было, поэтому в большей степени рекордные скачки цен на золото – это следствие притока спекулятивного капитала и краткосрочных стратегий, считает Спинка.

После перегрева рынка и резкого роста цен в январе рынок драгметаллов стабилизировался, вызвав снижение котировок. В таком масштабном откате снова сыграл роль спекулятивный дисбаланс, убежден специалист. Что касается прогнозов, то, по его мнению, в базовом сценарии на полгода-год вперед золото будет крепнуть с поддержкой со стороны центробанков и интереса инвесторов.

«Однако волатильность останется повышенной: рынок привлек значительный объем спекулятивного капитала, что усиливает амплитуду краткосрочных движений, — предупредил аналитик. — В таких условиях рациональной стратегией выглядит поэтапное формирование позиции — через усреднение, а не одномоментную покупку на пике».

По его мнению, разумнее всего для долгосрочных инвестиций обеспечить на долю золота 70-80% запаса драгметаллов, а остальное отвести под серебро. Что касается других драгметаллов – платины и палладия, то такие вложения следует рассматривать только опытным инвесторам, так как для этого нужно глубоко погружаться в тему и изучать отраслевые факторы, заключил эксперт.

Напомним, в конце января биржевые цены на серебро рухнули после достижения рекордных максимумов, а стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $5 тыс. Таким образом, после рекордного роста золото подешевело на 7,09% — до $4975.

