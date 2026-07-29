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Проблемы с бензином в России
Бизнес

Еще один российский регион прошел пик топливного кризиса

Дрозденко: пик топливного кризиса в Ленобласти пройден
Константин Михальчевский/РИА Новости

Пик топливного кризиса в Ленинградской области пройден. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он провел встречу с участниками топливного рынка, на которой присутствовали представители всех крупных вертикально интегрированных компаний.

«Разговор получился серьезным, но подтвердил главное: поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел», — написал Дрозденко.

Губернатор отметил работу нефтяных компаний, которые смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

По словам Дрозденко, в настоящее время в регионе поэтапно снимаются ограничения, некоторые компании убирают лимиты.

Кроме того, глава Ленобласти добавил, что ситуация с топливообеспечением остается стабильной и полностью контролируется правительством.

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе отменили ограничения на продажу топлива на автомобильных заправочных станциях.

22 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как избежать перерасхода бензина.

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