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Проблемы с бензином в России
Наука

Россиянам рассказали, как избежать перерасхода бензина

ПНИПУ: для экономии бензина педаль газа стоит нажимать плавно
Константин Михальчевский/РИА Новости

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков объяснил, какие бытовые привычки за рулем приводят к скрытому перерасходу топлива. По его словам, большинство водителей не замечают связи между привычным поведением и повышенным расходом бензина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Главным врагом экономии на трассе Пестриков называет скорость. Аэродинамическое сопротивление растет пропорционально квадрату скорости: увеличение темпа в два раза увеличивает сопротивление вчетверо. Оптимальный диапазон — 60–100 км/ч. При превышении 100 км/ч на преодоление сопротивления воздуха тратится уже около 60–65% мощности двигателя, а расход топлива может вырасти в полтора раза.

На скоростном участке многие водители открывают окна, считая это заменой кондиционеру. Однако это ошибка: открытые окна превращают салон в «парус» — воздух врывается внутрь, создает завихрения и зону пониженного давления, которая дополнительно тормозит машину. На высокой скорости выгоднее использовать штатную вентиляцию или кондиционер.

Резкое нажатие педали газа — еще одна распространенная причина перерасхода. При мгновенном требовании большой мощности электронный блок управления впрыскивает больше бензина, чем способно сгореть при имеющемся объеме воздуха: избыток уходит в выхлоп. Правильная техника: нажимать педаль плавно, примерно на две трети хода, удерживая обороты в зоне максимального крутящего момента — 2500–3500 об/мин для бензиновых моторов.

Техническое состояние автомобиля влияет на расход не меньше. Заниженное давление в шинах на 3% увеличивает расход из-за роста площади контакта покрышки с дорогой. Засоренный воздушный фильтр нарушает баланс топливно-воздушной смеси — блок управления компенсирует нехватку воздуха лишним топливом. Изношенные свечи не поджигают смесь полностью, и электроника снова увеличивает впрыск. Подклинивающие тормозные колодки создают постоянное трение, не давая автомобилю катиться свободно.

«Каждые дополнительные 100 кг груза увеличивают расход бензина на 5–10%. Движение в городских пробках повышает средний расход по сравнению с трассой на 20–30%. Следите за давлением в шинах, меняйте воздушный фильтр и свечи в срок — и расход заметно снизится», — подытожил Пестриков.

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