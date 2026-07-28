Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В российском регионе отменили лимиты на отпуск топлива на АЗС

Хоценко: на АЗС в Омской области сняли ограничения на отпуск топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ограничения на продажу топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) отменили в Омской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — говорится в заявлении.

22 июня Хоценко объявил о введении ограничений на продажу топлива на АЗС, расположенных на территории региона. По его словам, решение было принято в рамках противодействия искусственному ажиотажу на заправках и спекуляциям. Заправка топлива на АЗС осуществлялась только в бак автомобиля, при этом лимит по бензину составил 40 литров, а по дизельному топливу — 80 литров. На трассовых автозаправках установили ограничения по бензину и дизельному топливу в 40 и 200 литров соответственно. В то же время рестрикции не коснулись сжиженного углеводородного газа.

В начале июля в Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры. Бензин и дизельное топливо начали заливать в тары в рамках установленных лимитов. Хоценко подчеркнул, что власти держат на постоянном контроле вопрос топливного обеспечения региона.

Ранее вице-премьер оценил ситуацию на топливном рынке России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!