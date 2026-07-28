В российском регионе отменили лимиты на отпуск топлива на АЗС

Ограничения на продажу топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) отменили в Омской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — говорится в заявлении.

22 июня Хоценко объявил о введении ограничений на продажу топлива на АЗС, расположенных на территории региона. По его словам, решение было принято в рамках противодействия искусственному ажиотажу на заправках и спекуляциям. Заправка топлива на АЗС осуществлялась только в бак автомобиля, при этом лимит по бензину составил 40 литров, а по дизельному топливу — 80 литров. На трассовых автозаправках установили ограничения по бензину и дизельному топливу в 40 и 200 литров соответственно. В то же время рестрикции не коснулись сжиженного углеводородного газа.

В начале июля в Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры. Бензин и дизельное топливо начали заливать в тары в рамках установленных лимитов. Хоценко подчеркнул, что власти держат на постоянном контроле вопрос топливного обеспечения региона.

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