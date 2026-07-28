В США согласовали «адские санкции» против России

Сенаторы обеих партий США объявили о достижении соглашения по законопроекту об «адских санкциях» против России и Ирана, пишет Bloomberg.

По данным агентства, документ расширяет санкции в отношении Ирана и наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Под ограничения могут попасть высокопоставленные политики, военные руководители, бизнесмены и государственные предприятия России. Иностранные компании, поддерживающие российский оборонно-промышленный комплекс, также могут быть включены в санкционные списки. Для стран-покупателей российских энергоносителей предусмотрено введение пошлин до 100%.

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна говорила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие этого законопроекта будет равняться «выстрелу в ногу» и нанесет ущерб в первую очередь самому Вашингтону. Она подчеркнула, что неэффективность санкционного давления на Россию уже доказана на практике.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.