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Стало известно, как изменятся выплаты по больничному в августе

Аналитик Балынин: выплата по больничному в августе составит более 11 тыс. рублей
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Сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года составит 11 361,61 рублей. Это почти на две тысячи больше, чем в августе 2025 года. Об этом Финансам Mail рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Рост минимального размера пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22440 рублей до 27093 рублей.  Соответственно, сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года будет равна 11361,61 рублей (на 1951,3 рублей больше, чем в августе 2025 года).   Напомню, что первые 3 дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие – Социальный фонд России.  Также важно помнить, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц. Соответственно, гражданин получит выплаты за его вычетом», — отметил он.

Как отметил Балынин, минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности имеет специфику расчета, связанную с отношением МРОТ к числу календарных дней в определенном месяце. В августе, как и в июле, 31 день. Отсюда математически получаем, что минимальный размер дневного пособия составляет в августе 873,97 рублей.

До этого кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец заявила, что в России с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 видов выплат, включая материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка.

Ранее в Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице.

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