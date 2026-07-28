Россиянам пообещали индексацию более 40 видов выплат в 2027 году

Доцент Иванова-Швец: с 1 февраля 2027 года в РФ увеличат более 40 видов выплат

В России с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 видов выплат, включая материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, социальные, трудовые и детские выплаты повышают в разные сроки с учетом инфляции за прошлый год, а также обновленных в новом году минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Иванова-Швец уточнила, что февральская индексация коснется выплат при рождении или усыновлении детей, маткапитала, пособий семьям призывников и ежемесячных выплат льготникам, в том числе инвалидам и ветеранам. По уровню инфляции также будут увеличены пособия по безработице, страховые случаи при несчастных случаях на работе и др.

С 1 января 2027 года в РФ вырастет МРОТ, добавила эксперт. В связи с этим автоматические проиндексируют привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем и больничных.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал о двухэтапном повышении страховых пенсий в России. По его словам, в 2027 году страховые пенсии будут увеличены на 7,5%, а в 2028 году — на 8%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей, пояснил эксперт.

Ранее в Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице.