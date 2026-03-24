В Совфеде рассказали о праве пенсионеров на пособие по безработице

Сенатор Мурог: при страховой пенсии пособие по безработице не выплачивается
При назначении страховой пенсии по старости, включая досрочные выплаты за выслугу лет или по гособеспечению, безработных гражданина признать уже не могут. Поэтому пособие по безработице не выплачивается, но на уровне региона в отношении таких пенсионеров могут действовать местные меры поддержки – например, для малоимущих, ветеранов, инвалидов и так далее. Об этом в беседе с RT сообщил сенатор Игорь Мурог.

Иная ситуация складывается, если речь идет о людях предпенсионного возраста – тех, кому до назначения пенсии осталось пять и менее лет. Они, по словам сенатора, могут получать пособие по безработице, но только с некоторыми условиями. В частности, они должны были остаться без работы не по своей вине – например, если штат сократили или предприятие ликвидировали. Кроме того, у них должен быть страховой стаж не менее 26 недель за год до обращения в центр занятости.

«При наличии стажа свыше 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин срок увеличивается на две недели за каждый год сверх этого стажа — но не более 24 месяцев в течение 36 месяцев», — заключил Мурог.

До этого глава Социал-демократического союза женщин РФ напомнила, что россияне предпенсионного возраста имеют право на ряд льгот и гарантий. Например, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в году для диспансеризации, защиту от увольнения по возрасту, повышенные пособия по безработице, переобучение и переквалификацию. Кроме того, гражданам предпенсионного возраста положены отдельные налоговые льготы, в том числе по земельному и имущественному налогу.

Ранее были названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
