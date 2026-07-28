В Киргизии обнулят налоги для продавцов на маркетплейсах

Власти Киргизии приняли решение временно обнулить налоги для представителей швейной отрасли и продавцов, работающих на международных маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) республики.

По данным ведомства, мера вступит в силу с 1 августа и будет действовать до конца года. Ставка единого налога для швейных предприятий, которая сейчас составляет 0,25% от выручки, а также для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы, будет обнулена. Как уточнили в ГНС, такое решение принято на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейсов в России, в результате которых пострадали в том числе представители киргизского бизнеса. Сейчас через маркетплейсы работают около 30 тысяч предпринимателей республики.

24 июля пресс-служба маркетплейса Wildberries сообщила, что продавцы, чьи товары пострадали от атак ВСУ на склады, получили трехмесячную отсрочку по кредитным платежам. Заявки и документы не требуются — отсрочка активируется автоматически.

Также стало известно, что селлерам могут предоставить льготные кредиты для восполнения утерянных запасов или отгрузку продукции с отсрочкой платежа. Платежи внутри РФ освободят от комиссий, а на остатки средств начислят проценты по повышенной ставке. Товары с пострадавших складов больше не отображаются на сайте при поиске и заказе.

Ранее Wildberries и Ozon изменили сроки выплат продавцам по требованию ФАС.