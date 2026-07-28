Цена нефти Brent опустилась ниже $87 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE впервые с 20 июля 2026 года опустилась ниже отметки в $87 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговых операций.

На 06:02 по московскому времени стоимость Brent упала на 2,22%, составив $86,4 за баррель.

К 6:16 по московскому времени снижение замедлилось, и цена Brent составила $86,66 за баррель (-1,92%). В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снизились на 9,34%, достигнув уровня $80,97 за баррель.

Снижение цен на нефть связано с новостями о том, что президент США распорядился о прекращении авиаударов по Ирану, которые длились почти две недели. Это решение, как сообщается, было принято на фоне позитивных результатов переговоров между Ираном и представителями Омана в Тегеране.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., согласно которому цена нефти Brent может вырасти выше $120 за баррель к четвертому кварталу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, проблем с судоходством в Ормузском проливе и сокращения поставок из Персидского залива.

Ранее в Иране похвастались доходами от продажи нефти за время войны с США.