Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Трамп приказал американским военным прекратить удары по Ирану

Axios: Трамп приказал военным прекратить удары по Ирану после двух недель атак
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Об этом сообщает Axios.

Данный шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. Согласно имеющимся сведениям, в ходе встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Издание подчеркивает, что, несмотря на подготовленный к 25 июля план новой серии атак, Трамп приказал военным воздержаться от их проведения. По мнению Axios, это может свидетельствовать о готовности администрации создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела эффективности.

Тем не менее, издание отмечает, что американское командование продолжает разрабатывать сценарии по увеличению масштаба атак.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!