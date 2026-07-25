Трамп приказал американским военным прекратить удары по Ирану

Axios: Трамп приказал военным прекратить удары по Ирану после двух недель атак

Президент США Дональд Трамп в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Об этом сообщает Axios.

Данный шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. Согласно имеющимся сведениям, в ходе встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Издание подчеркивает, что, несмотря на подготовленный к 25 июля план новой серии атак, Трамп приказал военным воздержаться от их проведения. По мнению Axios, это может свидетельствовать о готовности администрации создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела эффективности.

Тем не менее, издание отмечает, что американское командование продолжает разрабатывать сценарии по увеличению масштаба атак.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном.