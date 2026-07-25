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Бизнес

В Иране похвастались доходами от продажи нефти за время войны с США

Министр Пакнежад: за время войны Иран заработал на продаже нефти $18 млрд
Iranian Presidency/Global Look Press

За время военного конфликта на Ближнем Востоке Иран продал нефти на $18 млрд, заявил министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад. Его цитирует агентство Shana.

Министр уточнил, что во время активной фазы войны удалось экспортировать нефть на сумму в $11,5 млрд, а во время прекращения огня — еще на $6,5 млрд. Это оказалось возможным, потому что Иран до начала боевых действий накопил около 100 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата.

«Даже в разгар кризиса удалось обеспечить более 60% предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов», — отметил Пакнежад.

Два дня назад стоимость нефти марки Brent на бирже впервые с 26 мая превысила $100. Цена фьючерса днем 23 июля на нефть с поставкой в сентябре выросла на 6,39%, до $100,08 и продолжила расти.

Ранее Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе.

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