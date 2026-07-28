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В Иране пообещали сохранить особый режим в Ормузе для российских судов

Посол Ирана Джалали: для судов РФ в Ормузе продолжить действовать особый режим
Reuters

Иран сохранит особый режим прохода судов из России через Ормузский пролив, сообщил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, такой порядок действует сейчас и продолжит действовать для дружественных стран. Посол назвал такое положение дел естественным.

До этого агентство Bloomberg узнало, что представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив. Его целью может стать восстановление третьего, до этого не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оман ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, продолжающейся с 8 июля. В прошлом султанат выступал против введения пошлин за проход через Ормуз, потому что « это запрещено на международном уровне». Однако МИД Омана допускал, что судоходным компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Ранее Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе.

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