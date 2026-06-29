В Омане раскритиковали введение пошлин за проход через Ормузский пролив

Оман выступает против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД страны Бадр аль-Бусаиди в интервью радиостанции Monte Carlo.
«Султанат Оман отвергает введение пошлин на транзит судов в Ормузском проливе, поскольку это запрещено на международном уровне», — сказал министр.
При этом аль-Бусаиди допустил, что судоходным компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.
25 июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности.
Ранее МИД Ирана анонсировал совместное с Оманом заявление по Ормузскому проливу.