В России уничтожили 39 тысяч роз из Армении

В Смоленской области уничтожена крупная партия роз армянского происхождения, которые пытались ввезти в Россию из Белоруссии по поддельным документам. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, 18 июня в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможни остановили фуру под управлением гражданина Белоруссии. Машина следовала из Минской области в Москву, а в товаросопроводительных документах груз значился как безалкогольные тонизирующие напитки. При досмотре в грузовом отсеке вместо напитков обнаружили 39,2 тыс. роз. Фитосанитарных документов на цветы не оказалось, а на сохранившихся фрагментах этикеток было указано их армянское происхождение.

«Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию», — говорится в публикации ведомства.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая. Причиной стали зараженные цветы, качество которых не соответствовало заявленным стандартам.

Ведомство также попросило Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В Россельхознадзоре заявили, что иранская продукция по внешнему виду и упаковке похожа на цветы из Армении. О других ограничениях российского ведомства и попытках Еревана переориентировать поставки на рынок Евросоюза — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.