Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

КТК возобновил отгрузку нефти с терминала в Черном море

КТК возобновил прием и отгрузку нефти через терминал в Новороссийске
«Транснефть - Медиа»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

19 июля морской терминал КТК был атакован беспилотниками, в результате чего погрузку нефти остановили. Ударам подверглись два морских танкера ASIA и NISSOS IOS при проведении погрузочных работ.

На следующий КТК вновь остановил отгрузку нефти с терминала после очередной атаки беспилотника по танкеру. Дрон ударил по танкеру NELSA, когда тот загружался у ВПУ-1.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В прошлом году объем перевалки составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей.

Ранее в Казахстане обвинили Украину в переходе «красных линий» из-за атаки на энергетику.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!