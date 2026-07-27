КТК возобновил отгрузку нефти с терминала в Черном море

КТК возобновил прием и отгрузку нефти через терминал в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

19 июля морской терминал КТК был атакован беспилотниками, в результате чего погрузку нефти остановили. Ударам подверглись два морских танкера ASIA и NISSOS IOS при проведении погрузочных работ.

На следующий КТК вновь остановил отгрузку нефти с терминала после очередной атаки беспилотника по танкеру. Дрон ударил по танкеру NELSA, когда тот загружался у ВПУ-1.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В прошлом году объем перевалки составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей.

Ранее в Казахстане обвинили Украину в переходе «красных линий» из-за атаки на энергетику.