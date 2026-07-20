КТК сообщил о новой атаке на нефтяной танкер во время загрузки в терминале

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вновь остановил отгрузку нефти с терминала после очередной атаки беспилотника по танкеру. Об этом сообщает пресс-служба КТК в Telegram-канале.

Дрон ударил по танкеру NELSA, когда тот загружался у ВПУ-1. Взрыв пришелся в корму правого борта, между надстройкой и машинным отделением, из-за чего загорелись палуба и отсеки. Пожар тушили несколько часов силами команды танкера и аварийных катеров КТК. Экипаж — 22 человека, кроме капитана и старпома, — вывезли на буксирах. Судно осталось на плаву.

«Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и её воспламенения в танках не допущено», — указали в КТК.

Утром 19 июля морской терминал КТК также был атакован беспилотниками. По данным компании, ударам подверглись два морских танкера ASIA и NISSOS IOS при проведении погрузочных работ. В консорциуме уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, а судна сохранили плавучесть.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В прошлом году объем перевалки составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей.

Ранее власти Казахстана осудили атаки ВСУ на нефтяные суда.