Беспилотники атаковали морской терминал КТК

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума атаковали беспилотники, погрузку нефти остановили. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, при проведении погрузочных работ на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA (компании «Тенгизшевройл») и NISSOS IOS (компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «Казмунайгаз») были атакованы БПЛА.

В результате погрузку нефти пришлось остановить. В консорциуме уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, танкеры сохранили плавучесть, масштаб повреждений оценивают специалисты.

17 июля танкер Nordic Zenith дважды атаковали у терминала КТК в Черном море.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В прошлом году объем перевалки составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема пришлось на долю зарубежных грузоотправителей.

Ранее генерал объяснил, почему ВСУ переключились на танкеры в Черном море.