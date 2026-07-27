Стало известно, как Зеленский проговорился о войне Запада с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский своим заявлением о том, что Иран и КНДР «уже напали» на Украину, фактически признает, что страны Европы напали на Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, анализируя логику высказывания Зеленского.

«Следуя логике этого недопрезидента, недокомика, страны Европы напали на Россию вместе с Украиной ввиду агрессии, когда [ВСУ] вторглись в Курскую область», — обратил внимание аналитик.

Матвийчук напомнил, что военные КНДР, согласно договору, пришли на помощь России в освобождении Курской области от боевиков ВСУ. Этот договор, обратил внимание эксперт, «никто не прятал» от Украины и Запада.

Иран, в свою очередь, обратил внимание Матвийчук, продолжает соблюдать доброжелательный по отношению к Москве нейтралитет в российско-украинском конфликте. Тегеран «консультируется с нами по военным вопросам и поддерживает нашу внешнюю политику», отметил собеседник.

До этого Зеленский заявил, что иранцы и северокорейцы уже напали» на Украину.

При этом 25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Ранее Арагчи позвонил Лаврову после удара Украины по иранскому судну.