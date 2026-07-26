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Политика

Арагчи позвонил Лаврову после удара Украины по иранскому судну

Лавров созвонился с Арагчи после атаки ВСУ на иранское судно
МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом внешнеполитическое ведомство РФ сообщает в Telegram-канале.

В пресс-релизе отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана. Дипломаты говорили об атаке украинских БПЛА на иранский сухогруз «Ана», плывший из Астрахани с гражданским грузом. Российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью иранского моряка во время удара.

«Арагчи... подчеркнул необходимость пресекать подобные авантюры», — сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что в разговоре речь шла и о усилиях по деэскалации на Ближнем Востоке.

Об ударах по объектам в Каспийском море стало известно накануне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что БПЛА ВСУ поразили суда, связанные с Ираном и российский военный корабль.

Позже МИД Исламской Республики подтвердил, что ВСУ атаковали иранское торговое судно. В результате утренней атаки один моряк погиб, еще один член экипажа получил ранения. Тегеран квалифицировал удар как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающего угрозу силой или ее применение против территориальной целостности и политической независимости государств.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством.

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