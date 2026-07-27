Российский посол заявил о готовящемся ответе Москвы на введенные Норвегией санкции

Посол Корчунов: Россия ответит на недавно введенные Норвегией санкции

Москва ответит на недавно введенные Норвегией антироссийские санкции. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

В середине июля королевство усилило санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом рестрикций Европейского союза. Новые ограничения затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

По словам Корчунова, Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций Евросоюза против России.

Дипломат подчеркнул, что в ответ профильные российские ведомства предпринимают соответствующие контрсанкционные меры. При этом посол не уточнил, какие именно меры имеются ввиду.

16 мая в посольстве РФ в Осло заявили, что антироссийские санкции влияют не только на торговлю между Норвегией и Россией, но и на норвежскую экономику.

За день до этого МИД королевства сообщил, что Норвегия присоединится к решению по 20-му пакету санкций против России.

Ранее в Норвегии выступили против допуска российских лыжников на международные турниры.