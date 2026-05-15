Норвегия поддержит новый пакет санкций ЕС против России

МИД: Норвегия присоединится к 20-му пакету санкций ЕС против России
РИА «Новости»

Норвегия присоединится к 20-му пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщил МИД королевства.

«Правительство проинформировало Евросоюз, что Норвегия присоединится к решению Совета по 20-му пакету санкций против России», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент власти страны работают над включением этих мер в норвежское законодательство.

В апреле верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас заявляла, что при подготовке нового пакета санкций Евросоюз должен пересмотреть некоторые красные линии, связанные с проблемами, которые возникли при работе над предыдущим пакетом. Речь шла о праве стран-участниц ЕС отказываться от согласования ограничительных мер и тем самым блокировать их принятие, как это долгое время делал теперь уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Каллас подтвердила планы принять новые санкции против РФ в мае.

 
