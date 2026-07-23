В Норвегии выступили против допуска российских лыжников

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр выступил против допуска российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит NRK.

«У нас позиция остается на 100% неизменной. Это позиция, которую мы заняли не по спортивным причинам, а исходя из ценностных соображений. Конфликт продолжается, и люди продолжают страдать. Поэтому мы считаем, что бойкот, если это возможно, сейчас даже важнее», — заявил Финъюр.

Он также подчеркнул, что в Норвегии не видят сигналов о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) намерена менять свою позицию.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии заявили, что смена главы IBU не повлияет на допуск россиян.