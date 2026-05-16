Посольство России: норвежская экономика страдает от антироссийских санкций

РИА «Новости»

Антироссийские санкции влияют не только на торговлю между Норвегией и Россией, но и на норвежскую экономику. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло, комментируя присоединение страны к санкиям против России.

«Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере...», — заявили в посольстве, подчеркнув, что в результате этого серьезно страдает и норвежский бизнес.

Там добавили, что СМИ Норвегии регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с РФ регионов.

15 мая МИД королевства сообщил, что правительство проинформировало ЕС, что Норвегия присоединится к решению по 20-му пакету санкций против РФ. В данный момент власти страны работают над включением этих мер в норвежское законодательство.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет пересмотреть красные линии ради новых санкций против России.

 
