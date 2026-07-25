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Бизнес

Стало известно, насколько продлят запрет на экспорт бензина из России

Новак: запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что это коснется производителей и непроизводителей бензина. А запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка». Это позволит нефтепроводящим заводам избежать трудностей из-за переизбытка топлива и уменьшения объема переработки.

Запреты на экспорт бензина и дизеля из России были изначально введены до 31 июля, чтобы обеспечить и стабилизировать внутренний рынок.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее Новак рассказал, где в России ситуация с топливом остается сложной.

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