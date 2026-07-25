В России могут снизить норматив продаж топлива на бирже

Российские власти обсуждают снижение норматива продаж топлива на бирже (доля объема производства, которую производители обязаны выставлять на торги на бирже. — «Газета.Ru) до 2%, заявил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

По его словам, соответствующие акты будут приняты в скором времени.

«Мы рассматривали на штабе снижение норматива до минимального. Это тоже носит временный характер, на период дефицита», — рассказал чиновник.

Новак пояснил, что этот шаг позволит учитывать как биржевые поставки те объемы топлива, которые до этого поступали на биржу, а теперь будут направляться по прямым договорам к тем же сельхозтоваропроизводителям, на северный завоз или в регионы РФ, где еще есть сложности с бензином.

В конце июня для стабилизации ситуации на рынке в РФ снизили норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%.

На этой неделе президент Владимир Путин заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее Новак рассказал, где в России ситуация с топливом остается сложной.