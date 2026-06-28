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Бизнес

Российским производителям разрешили выставлять на торги на бирже меньше бензина

Новак: власти решили снизить норматив продажи бензина на бирже до 10%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российские власти решили снизить норматив продажи бензина на бирже (доля объема производства, которую производители обязаны выставлять на торги на бирже. — «Газета.Ru) с 15% до 10%, передает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Александра Новака.

По его словам, мера направлена на стабилизацию ситуации на биржевом рынке.

«Также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки», — добавил чиновник.

17 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго предложила временно снизить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от общего объема производства с 1 июля по 30 сентября.

На этой неделе более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

Ранее в российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом.

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