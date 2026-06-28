Российским производителям разрешили выставлять на торги на бирже меньше бензина

Российские власти решили снизить норматив продажи бензина на бирже (доля объема производства, которую производители обязаны выставлять на торги на бирже. — «Газета.Ru) с 15% до 10%, передает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Александра Новака.
По его словам, мера направлена на стабилизацию ситуации на биржевом рынке.
«Также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки», — добавил чиновник.
17 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго предложила временно снизить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от общего объема производства с 1 июля по 30 сентября.
На этой неделе более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.
Ранее в российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом.