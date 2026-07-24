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Бизнес

В Банке России не исключили возможность повышения ключевой ставки

Набиуллина не исключила возможность повышения ключевой ставки в России
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центробанк не исключает возможность повышения ставки, если это будет необходимо для возврата инфляции к 4%. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% — больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно», — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что Банк России будет проводить ту политику, которая потребуется для возвращения к низкой инфляции.

24 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Из пресс-релиза регулятора следует, что во II квартале 2026 года российская экономика росла умеренными темпами.

Что касается увеличения цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами, отметили в Центробанке. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также Банк России указал на снижение роста кредитования в июне.

22 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого глава государства предложил обсудить решения по запуску нового инвестиционного цикла в России и изменения в экономике.

Ранее в Госдуме предложили новый механизм борьбы с инфляцией.

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