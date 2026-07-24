В Госдуме предложили новый механизм борьбы с инфляцией

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести пятилетний мораторий на принятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен. Соответствующее письмо имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Для снижения инфляции и защиты граждан от чрезмерного повышения цен предлагаю ввести пятилетний федеральный мораторий на принятие любых нормативных правовых актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и роста цен. Мораторий должен распространяться на расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, на введение новых экологических сборов, усложнение санитарных регламентов и ограничение импорта», — сказал он.

Миронов отметил, что текущая экономическая ситуация свидетельствует о сильном давлении на производственный сектор российской экономики, а большая часть инфляции возникает именно из-за инициатив чиновников.

«Причем значительная часть продуктовой и промышленной инфляции генерируется не рыночными факторами, а избыточными инициативами чиновников. На фоне высокой ставки ЦБ РФ и дефицита кадров предприятия сталкиваются с ростом административной и регуляторной нагрузки. Это приводит к росту себестоимости, далее производители перекладывают издержки на потребителей, растут цены, инфляция, снижается покупательная способность населения. Ярким примером влияния избыточного регулирования служит поэтапное внедрение системы обязательной маркировки товаров. По экспертным оценкам, затраты предприятий на переоборудование производственных линий исчисляются десятками миллиардов рублей. Дополнительной нагрузкой стала операционная плата за генерацию каждого цифрового кода и обслуживание программного обеспечения. Конечно же, компании включили все это в стоимость товаров», — подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что аналогичная ситуация складывается с экологическим и санитарным регулированием.

«Ужесточение требований к упаковке и утилизации привело к значительному росту издержек в пищевой промышленности. Распространение акцизов на новые категории товаров тоже негативно повлияло на ситуацию. Например, продажи кваса в натуральном выражении за год упали на 19%, а произошло это после введения акцизов. При этом в денежном выражении оборот кваса не изменился. То есть спад продаж компенсировался ростом цен, и эти примеры наглядно свидетельствуют о пагубности чрезмерного регулирования в российской промышленности», — заключил он.

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