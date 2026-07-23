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Бизнес

Дмитриев предсказал тяжелый энергетический кризис в ЕС

Дмитриев спрогнозировал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе
Roman Naumov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X предсказал тяжелый энергетический кризис в Европейском союзе (ЕС).

Он отметил, что спрогнозировал год назад уязвимость Ормузского пролива.

«Теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС, так как цены как на нефть, так и на газ резко взлетят, а европейцы пострадают из-за того, что их бюрократы ведут борьбу с российскими энергоресурсами за счет европейцев и их благосостояния», — говорится в публикации.

Накануне Дмитриев заявил, что резкий рост цен на газ в Европе вызван отказом от его поставок из России и надвигающимся «цунами» в виде энергетического кризиса.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

Ранее Казахстан временно снизил добычу нефти.

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