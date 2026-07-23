Французская TotalEnergies выйдет из проекта «Арктик СПГ — 2»

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies планирует выйти из российского проекта «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщил генеральный директор компании Патрик Пуянне, передает Reuters.

Как уточнил Пуянне в ходе отчета о результатах деятельности компании за второй квартал, передача 10-процентной доли Total компании «Нордлайн», дочерней компании «Новатэка», завершится в «ближайшее время».

3 июня президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Нордлайн» приобрести у французской TotalEnergies 10% в проекте «Арктик СПГ — 2».

«Арктик СПГ — 2» — крупнотоннажный проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктическом регионе и предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Его участниками, помимо «Новатэка» (60%), являются французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% — JOGMEC.

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