Путин разрешил «дочке» «Новатэка» купить французскую долю в «Арктик СПГ-2»

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Нордлайн» приобрести у французской TotalEnergies 10% в проекте «Арктик СПГ -2». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Разрешить совершение ООО «Нордлайн» сделки по приобретению 10% долей в уставном капитале ООО «Арктик СПГ-2», принадлежащих компании TotalEnergies EP Salmanov», – говорится в распоряжении.

Компания «Нордлайн» была учреждена в мае 2026 года как стопроцентная «дочка» НОВАТЭКа – основного акционера «Арктик СПГ-2», которому принадлежит 60% проекта.

«Арктик СПГ-2» — крупнотоннажный проект российской компании «НОВАТЭК» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктическом регионе и предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Его участниками, помимо «Новатэка» (60%), являются французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% — JOGMEC.

В ноябре прошлого «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка. Отмечается, что компании из КНР закупают российский СПГ из проекта «Арктик СПГ-2» по цене существенно ниже рынка — со скидками в 30-40%. Компания начала отгрузки в Китай 28 августа и с тех пор осуществила 14 поставок. Отмечается, что для китайских покупателей такая ситуация выгодна на фоне падения спроса на российский газ со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что инвестор США может использовать технологии «Новатэк» на Аляске.