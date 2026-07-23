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Бизнес

На Сахалине хотят зафиксировать цены на красную икру

Сахалинские производители хотят сохранить цену на красную икру в этом году
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

В Сахалинской области в этом году планируется зафиксировать стоимость икры лососевых в пределах до 9 тысяч рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов в беседе, передает РИА Новости.

«Если мы возьмем 30 тысяч тонн с небольшим, которые нам прогнозирует наука, я думаю, что цена должна остаться в пределах ценовой политики предыдущего года», — сказал он.

Козлов отметил, что в прошлом году продукт стоил в пределах 8-9 тысяч рублей за килограмм, и в текущем году можно рассчитывать на такую цену. Однако в случае, если фактическая добыча лососей в регионе окажется ниже прогнозируемого объема, следует ожидать изменения цен, добавил глава отраслевого объединения.

До этого Росстандарт утвердил новые ГОСТы на красную икру в транспортной упаковке и банках. Обновления начнут действовать с 1 июля 2027 года, но выполнять их производители могут уже сейчас. Они призваны ужесточить контроль за качеством деликатеса и усложнить жизнь производителям, которые подделывают продукцию или нарушают технологию выпуска икры.

Ранее в Пхеньяне на полках магазинов появились продукты из Приморского края.

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