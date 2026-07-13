Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В России появились новые ГОСТы на красную икру

Росстандарт: с июля 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на красную икру
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на красную икру в транспортной упаковкеТранспортная упаковка — это внешняя тара (короба, ящики, пленка, поддоны), предназначенная для защиты грузов от повреждений при перевозке и хранении. В отличие от потребительской, она не продается конечному покупателю, а служит исключительно для логистики, штабелирования и безопасной доставки товаров. и банках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

Обновления начнут действовать с 1 июля 2027 года, но выполнять их производители могут уже сейчас. Они призваны ужесточить контроль за качеством деликатеса и усложнить жизнь производителям, которые подделывают продукцию или нарушают технологию выпуска икры.

В новом стандарте для транспортной упаковки появилось требование проверять отстой после разморозки — по нему можно выявить, правильно ли был произведен посол. Также специалисты Росстандарта ввели формулу пересчета консервантов, чтобы не позволять производителям манипулировать дозировками, и обязали контролировать температуру замороженной икры.

Второй обновленный ГОСТ касается баночной икры: теперь ее можно производить только из сырья от живой или свежей рыбы. Кроме того, новые правила нормируют пищевые добавки по техрегламенту и устанавливают предельно допустимое содержание соли: от 3 до 6% — для первого сорта, от 3 до 7% — для второго.

Также Росстандарт ужесточил требования к тому, что должно быть написано на этикетке красной икры. Глава ведомства Антон Шалаев пояснил, что новые правила помогут навести порядок на рынке, повысить эффективность лабораторного контроля и защитить потребителей от поддельной продукции.

Ранее россиянам назвали вид икры, которая может скоро подешеветь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!