В России появились новые ГОСТы на красную икру

Росстандарт: с июля 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на красную икру

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на красную икру в транспортной упаковкеТранспортная упаковка — это внешняя тара (короба, ящики, пленка, поддоны), предназначенная для защиты грузов от повреждений при перевозке и хранении. В отличие от потребительской, она не продается конечному покупателю, а служит исключительно для логистики, штабелирования и безопасной доставки товаров. и банках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

Обновления начнут действовать с 1 июля 2027 года, но выполнять их производители могут уже сейчас. Они призваны ужесточить контроль за качеством деликатеса и усложнить жизнь производителям, которые подделывают продукцию или нарушают технологию выпуска икры.

В новом стандарте для транспортной упаковки появилось требование проверять отстой после разморозки — по нему можно выявить, правильно ли был произведен посол. Также специалисты Росстандарта ввели формулу пересчета консервантов, чтобы не позволять производителям манипулировать дозировками, и обязали контролировать температуру замороженной икры.

Второй обновленный ГОСТ касается баночной икры: теперь ее можно производить только из сырья от живой или свежей рыбы. Кроме того, новые правила нормируют пищевые добавки по техрегламенту и устанавливают предельно допустимое содержание соли: от 3 до 6% — для первого сорта, от 3 до 7% — для второго.

Также Росстандарт ужесточил требования к тому, что должно быть написано на этикетке красной икры. Глава ведомства Антон Шалаев пояснил, что новые правила помогут навести порядок на рынке, повысить эффективность лабораторного контроля и защитить потребителей от поддельной продукции.

Ранее россиянам назвали вид икры, которая может скоро подешеветь.