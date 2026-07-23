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Бизнес

Цена нефти Brent преодолела отметку в $99 за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $99 за баррель впервые с 27 мая
Eli Hartman/Reuters

Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $99 за баррель впервые с 27 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:35 мск, стоимость Brent поднималась на 5,3%, до $99,06 за баррель. К 14:40 Brent замедлила рост — $99,05 за баррель (+5,29%).

В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,87% — до $91,06 за баррель.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

До этого агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.

Ранее в Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране.

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