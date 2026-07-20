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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

На Западе раскрыли, чем грозят мировому рынку конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Reuters: конфликты на Украине и Ближнем Востоке ведут к дефициту топлива в мире
Кирилл Зыков/РИА Новости

Военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, мировые запасы бензина и дизеля опустились до многолетних минимумов, тогда как маржа нефтепереработки достигла рекордных значений. При этом мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ключевых регионах производства остаются ограниченными.

Журналисты связывают ситуацию с остановкой ряда крупных НПЗ в России, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ после ударов. Дополнительным фактором стало сокращение объемов переработки нефти в Китае, который снизил импорт сырья во время конфликта с Ираном.

Отмечается, что в первой половине 2026 года США фактически стали основным поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок, увеличив экспорт нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива, чтобы компенсировать перебои с поставками из других стран.

Однако сейчас потенциал США начинает иссякать. С начала конфликта с Ираном совокупные коммерческие и стратегические запасы нефти в стране сократились до самого низкого уровня с 1984 года, а запасы бензина достигли минимальных сезонных значений с 2012 года.

Reuters подчеркивает, что мировая экономика оказалась в уязвимом положении из-за растущих рисков дефицита топлива.

19 июля газета Bild писала, что новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на топливо в Германии. В стране даже перестала действовать «топливная скидка», которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне.

Ранее нефть марки Brent подорожала до $90,74 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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